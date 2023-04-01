Miniklerin çocuk serasından ilk hasadı depremzedelere

Mersin’in Erdemli ilçesinde öğrenciler, kurulan çocuk serasında yetiştirdikleri ürünleri hasat etmeye başladı. Toplanan sebzelerle yapılan yemekler ise depremden etkilenen vatandaşlara ikram ediliyor.

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ’Doğa Müfettişleri Projesi’ çerçevesinde kurulan çocuk serasında çocuklar sebze yetiştiriyor. Kurulan serada Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri düzenli eğitim alıyor. Öğrenciler, tohumların ekilmesinden hasada kadar üretim sürecinin her aşamasında yer alıyor. Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü uzmanları, öğretmenlerle birlikte üretim sürecini takip ediyor. Doğa Müfettişi Projesi’yle doğa bilinci kazanan minikler, sebzelerin ilk hasadını yapmanın sevincini yaşadı. Sepetlerini ellerine alan öğrenciler, ilk hasadı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile birlikte yaptı. Çocuk serasında hasat edilen ürünlerin ise Erdemli Belediyesi Gastronomi Merkezi yemekhanesinde depremzedelere yemek yapımında kullanıldığı ifade edildi. Hasat sonrası öğrenciler, öğretmenler ve uzmanlar eşliğinde şarkılarla da eğlenme fırsatı buluyor.

“Çocuklar öğreniyor, ürünler belediye mutfağında depremzedeler için aş oluyor"

Çocuk serasında doğa bilinci ile dolu bir nesil yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Belediyemizin çocuk serasındayız. Burası aslında bir eğitim programının uygulandığı yer. Çocuklarımız sebzeyi, meyveyi sadece manavda görüyorlar. Dolayısıyla küçük yaşta da sebzenin, meyvenin nasıl üretildiğini, ne şekilde meşakkatlerle üretildiğinin en güzel örneğini çocuklara burada canlı canlı sergiliyoruz. Biz çocuklarımıza üretimin önemini, ehemmiyetini, özellikle doğa bilincini yerleştirmek adına, çocuklarımızı bu seralara getirerek onlara bu kentin, tarımın ehemmiyetini, önemini kavramalarını sağlamaya gayret ediyoruz. Burada ürettiğimiz ürünleri biz zaten çok hayırlı işlerde kullanıyoruz. Şu anda depremden muzdarip olan vatandaşlarımızın iaşe, ibate giderlerinin büyük bir kısmını belediye olarak biz karşılıyoruz. Günde 10 bin depremzedemize yemek üretmeye gayret ediyoruz. Burada ürettiğimiz ürünlerin tamamı belediyemizin mutfağında depremzedelere aş olarak dönüyor” diye konuştu.

Kreş öğrencisi Huriye Miray Suphi, “Başkan amcayla domates topladım, çok eğlendim” derken, hasat yapmayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Hulusi Eymen Avcı da, "Hasat yapmayı öğrendim, çok güzeldi” diye konuştu.

Ektikleri ürünleri topladıkları için çok mutlu olduğunu belirten kreş öğrencisi Yaman Çetin, “Ben domates için geldim. Domatesleri büyüttük, çok güzel” diye konuştu.

Sebze topladığı için çok eğlendiğini aktaran Elvin Beray ise, “Marul topladım, biber topladım, çok eğlendim” ifadelerini kullandı.