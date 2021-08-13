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Minikler, kapı kapı dolaşıp topladıkları paraları yangınzedelere gönderdi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yaşları 6 ila 11 arasında değişen 5 çocuk, oturdukları lojmanlarda kapı kapı gezerek topladıkları paraları yangın bölgesine gönderdi.

Haberde İnsan 13.08.2021, 16:04
Minikler, kapı kapı dolaşıp topladıkları paraları yangınzedelere gönderdi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yaşları 6 ila 11 arasında değişen 5 çocuk, oturdukları lojmanlarda kapı kapı gezerek topladıkları paraları yangın bölgesine gönderdi.

Son günlerde Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan orman yangınlarında mağdur olan ihtiyaç sahipleri için Türkiye genelinde başlatılan dayanışma seferberliğine çocuklar da katıldı.

Eti Maden Sosyal Tesisleri’nde ikamet eden Elif Ceylin Eskisarılı, Emir Selim Eskisarılı, Şeyma Ravza Kayhan, İbrahim Umut Su ve Tufan Emre Yıldırım isimli yardımsever çocuklar, orman yangınlarının ardından harekete geçti. Orman yangınlarını televizyonda izlerken çok üzüldüklerini ifade eden çocuklar, başlattıkları kampanya ile örnek teşkil etti. Oturdukları lojmanlardaki aileleri ziyaret eden 5 çocuk, vatandaşların da desteği ile topladıkları 270 TL’lik bağışı, yangında zarar görenlere ulaştırılması için Türk Kızılay Mustafakemalpaşa Şubesi’ne teslim etti.

Örnek bağışın kendilerini duygulandırdığını söyleyen Şube Başkanı Mustafa Eren, çocuklara ve ailelere teşekkür etti.
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