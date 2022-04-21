Minikler doktor oldu, sağlıkçılarla şarkılar söyledi

Samsun’da 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde 4. sınıf öğrencileri doktor önlüğü giyerek sağlıkçılarla 23 Nisan şarkısı söyledi. Akabinde doktorlar koltuklarını miniklere bırakarak öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel minik öğrencilere özel bir etkinlik düzenledi. İlk olarak hastane lobisinde başlayan etkinlikte minikler doyasıya dans ederek şarkılar söyledi. Akabinde yine minikler tarafından çalınan piyano ile doktorlar ile çocuklar 23 Nisan şarkısı seslendirdi.

Beyaz önlük giyerek hastaneyi yönettiler

Şarkıların ardından öğrenciler doktor önlüğü giyerek hastane genel müdürü, başhekimi ve doktorların koltuğuna oturdular. Genel müdür olan bir öğrenci hastane hakkında idarecilerden bilgi aldı. Minik öğrenci, hastane idaresine "Yoğun bakım doluluk oranımız nedir, bugün kaç kişi iş başvurusunda bulundu, gelir gider tablosu nedir?" şeklinde sorular sordu. Eğlenceli anlar yaşanan etkinlikte minikler doyasıya eğlendiklerini ifade etti.

Etkinlikte konuşma yapan Büyük Anadolu Hastanesi Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta, “Sizleri hastanemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu bayram dünyada sadece Türkiye’de çocuklara armağan edilmiş bir bayramdır. O yüzden mutluyuz. Sizlerin yaşındayken bizler de bu bayramı kutluyorduk. Tek bir farkı var. Bizim zamanımızda hep yağmur yağardı. Sizler bugün şanslısınız. Hava çok güzel. Hastanemize hoş geldiniz” dedi.