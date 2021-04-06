Minikler avukatlık mesleğini tanıdı

AtaÇocuk öğrencileri, Avukatlar Günü’nde “Meslekleri Tanıyoruz” etkinliği kapsamında avukatlık mesleğini Av. Gülay Deveci’den dinledi. Avukatlığa büyük ilgi gösteren minikler, tüm merak ettiklerini Av. Deveci’ye sorarak öğrendi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin sözünü verdikten sonra hayata geçirdiği, kentteki çocukların çağdaş ve modern bir eğitimle geleceğe güçlü bireyler olarak hazırlandığı AtaÇocuk Anaokulu’nda minik öğrenciler meslekleri tanıma etkinliği kapsamında Avukatlar Günü’nde Av. Gülay Deveci ile bir araya geldi. AtaÇocuklu miniklerin avukatlık mesleğini yakından tanımaları için avukat cübbesini giyen ve onların dilinde mesleğini anlatan Av. Gülay Deveci’yi, çocuklar büyük bir dikkat ve merakla dinledi. Av. Gülay Deveci meraklı miniklerin sorularını da tek tek cevapladı. Etkinlik sonunda minikler, kendi elleriyle yaptıkları süs eşyasını Av. Deveci’ye hediye etti.

“Avukat, hak aramada yardım eder”

Avukat olmak için alınan eğitimler hakkında detaylı bilgi veren Av. Gülay Deveci, “Türkiye’de ilk Hukuk Fakültesi İstanbul’da açılmış. Ama Atatürk’ün açtığı ilk Hukuk Fakültesi, 1925 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Ben de o üniversitenin bir mezunuyum. Avukat insanlara hak ararken yardım eder. Yani bir hakkınız olduğunu düşünüyorsanız, diyelim ki büyüdünüz size birisi bir haksızlık yaptı, örneğin size vurdu, o zaman hakkınızı aramanız gerekiyor. Ne yapacaksınız? O zaman dava açmanız gerekir. Size vurduğu için manevi tazminat davası açacaksınız. Ya da eğer sizin kolunuzu kırdıysa, tedavisi için para harcamanız gerekir. O zaman da maddi tazminat davası açacaksınız. İşte orada avukata geleceksiniz, diyeceksiniz ki ‘Bana böyle bir haksızlık yapıldı ben bu haksızlığı nasıl savunabilirim?’ Ben de size diyeceğim ki ‘Evet ben senin avukatın olarak seni temsil edeceğim. Mahkemede davacı olacağız. Ve karşı taraftan senin zararını tanzim edeceğiz.’ Yani avukatlar hak aramada, hukukun işlemesinde insanlara yardımcı olan profesyonel kişilerdir. Tabii hukuk fakültesinden çıkınca sadece avukat olmak zorunda değilsiniz. Başka meslekler de yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Masumları da savunuruz”

Miniklerin avukatlık mesleğiyle ilgili sorularını tek tek cevaplayan Av. Deveci, “Avukatlar suçluların ceza almasını sağlar. Suçluları polisler yakalar. Biz de suçluların ceza almasını sağlayan mesleği yapanlarız. Ama bazen masumları da savunuruz. Yani hiç suç işlemeyen insanları da savunuruz. Mesela diyelim bir evde oturuyorsunuz, ailenizi sebepsiz yere evden çıkartmak isteyen kişiler olabilir o zaman ne yapacaksınız? Avukata geleceksiniz. Diyeceksiniz ki, ‘Ben kiramı ödüyorum. Herhangi sıkıntı yaratmıyorum. Gürültü yapmıyorum. Komşularımı rahatsız etmiyorum ama beni evden tahliye etmek istiyorlar.’ Ben bunu önlemek istiyorum dediğinizde avukat sizin için mahkemede dava açıp sizi savunacak” diye konuştu.