Minik Zayn sınır tanımıyor, bu kez Ferrari’nin gazına pistte bastı

Kullandığı araçlar ile gündemden düşmek bilmeyen AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn, değeri 40 milyonun üzerinde olan Ferrari marka lüks otomobili pistte kullandı. Minik Zayn’ın, bin beygir gücündeki lüks otomobili adeta oyuncak bir araç gibi rahat kullanabilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki minik oğlu Zayn Sofuoğlu, yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sık sık kullandığı araçlarla gündeme gelen, yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran minik yetenek Zayn’i, dünya genelinde milyonlar izliyor. Babasının değeri 40 milyonun üzerindeki lüks Ferrarisi’ni pistte tek başına kullanan Zayn adeta ağızları açık bıraktı. Minik yeteneğin, bin beygir güce sahip aracı adeta oyuncak bir araç gibi rahat kullanması da dikkatlerden kaçmadı.

Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından ‘1000 hp pistte kontrol altında’ denilerek yapılan paylaşım ise kısa sürede 2 milyonun üzerinde izlenmenin yanı sıra yüz binlerce yorum ve beğeni de aldı.