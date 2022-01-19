Minik yürekleri ısıtan hediye

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Tuzaklı Mahallesi’ndeki öğrencilere el örmesi atkı, bere ve eldiven hediye etti.

Canik Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi tarafından başlatılan “Malzemesi Bizden Örmesi Sizden” kampanyası kapsamında ilçedeki kadınların ve öğrencilerin dokuduğu atkı, bere ve eldivenler, düzenlenen ziyaret programıyla Tuzaklı İlk/Ortaokulu’nda okuyan öğrencilere hediye edildi. Ziyaret programında Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Emuce, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Canik Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Kenan Çağan, Tuzaklı Mahallesi Muhtarı Alaattin Körnaz, Tuzaklı İlk/Ortaokulu Müdürü Atanur Sarıoğlu ve okuldaki öğretmenler yer aldı.

“Bu projeyle miniklerin kalplerini ısıtmış olduk”

Küçük bir hediye ile yüzlerce gönüllerin ısındığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, onlarca kişinin emeğinin bulunduğu bu projenin öneminden bahsetti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Bizim bugün çocuklarımıza hediye etiğimiz bu hediyelerin her ilmeğinde el emeği, göz nuru saklı. Bir kalbin başka bir kalbi ısıtmak için gösterdiği fedakârlık duygusu saklı. Yüzlerce öğrencimizin kalbini kazanmak için başlatılan -küçük gibi görünse de- bana göre büyük bir seferberlik öyküsü bu. Başta Canik Kent Konseyi’miz olmak üzere; Canik İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Canik Uludağ Ortaokulumuza, Hanım Konaklarımızdaki kursiyer ve usta öğreticilerimize, Sosyal Dayanışma Merkezi’ndeki hanım kardeşlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Sandıkçı ve Prof. Dr. Çağan da örgü örmüştü

Canik Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi tarafından başlatılan “Malzemesi Bizden Örmesi Sizden” kampanyasına Canik Uludağ Ortaokulu da geçen haftalarda “İlmek İlmek Gönül Dokuyoruz” adı altında düzenlediği etkinlikle destek vermişti. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Kenan Çağan da Uludağ Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen, öğrenci ve velilerle birlikte örgü örmüştü. Başkan İbrahim Sandıkçı’nın, “Örgü örmeyi rahmetli ninemden öğrendim. O bir yandan bizimle konuşurdu, bir yandan da bakmadan örerdi” diyerek atkı örmesi sosyal medyada büyük ilgi uyandırmıştı.

Hediyelerini alan çocukların sevinçlerinin gözlerinden okunduğunu dile getiren Tuzaklı İlk/Ortaokulu Müdürü Atanur Sarıoğlu, katkılarından dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür ettiğini belirtti. Toplu fotoğraf çekimiyle birlikte ziyaret programı son buldu.