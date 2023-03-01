Minik yürekler depremzede çocuklar için kumbaralarını bağışladı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki iki arkadaş, kumbaralarında biriktirdikleri paraları depremzedeler için bağışladı.

Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi’ndeki Hilmi Pekcan İlkokulunda eğitim gören ilkokul 3. sınıf öğrencileri Eslem Seda Genç ve Şaziye Manav, depremin gerçekleştiği ilk günden bu yana aile büyüklerinden aldıkları harçlıkları, depremzede çocuklara ulaştırılması için mahalle muhtarı Sait Kaya’ya teslim etti. Çocukların yaptığı bu bağışın çok önemli ve yaşlarından büyük bir davranış olduğunu söyleyen mahalle muhtarı Sait Kaya, "İlk günden beri depremzede vatandaşlarımıza mahalle olarak destek veriyor ve hizmet ediyoruz. Hem mahallemize gelen kardeşlerimize hem de bölgedeki depremzedelere ihtiyaçlar doğrultusunda yardımcı oluyoruz. Mahallemizde oturan bu iki güzel kardeşimizde bugün bana geldiler ve topladıkları harçlıklarını depremzede çocukların ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için bana verdiler. Gerçekten çok önemli bir davranış. 8 yaşındaki bu evlatlarımızın düşüncesi beni çok duygulandırdı. Öncelikle ailelerine böyle çocuklar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın da alınlarından öpüyorum" diye konuştu.

Minik Şaziye ile Eslem Seda ise depremin ilk gününden bu yana topladıkları harçlıkları depremzede kardeşlerine yolladıklarını ve onların her zaman yanında olduklarını belirtti.