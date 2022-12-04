Minik öğrenciler hasta öğretmenlerine böyle moral verdi

Kocaeli’nde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süredir evinde dinlenen öğretmen Sevinç Özdemir’e öğrencileri sürpriz yaptı. Öğretmenlerinin yaşadığı binanın önünde toplanan minikler, hep bir ağızdan "Sizi çok seviyoruz" diyerek moral verdi.

Körfezkent Emlak Konut İlkokulu öğretmenlerinden Sevinç Özdemir (45), 17 Kasım tarihinde lavaboda bayıldı. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir burada tedavi altına alındı. Beyninde pıhtı attığı öğrenilen Özdemir, tedavisinin ardından taburcu edildi. Bir süredir öğretmenlerinden ayrı kalan minikler ise Özdemir’e sürpriz yaptı. Sevinç Özdemir’in yaşadığı binanın önünde toplanan minikler, hep bir ağızdan "Sizi çok seviyoruz" diyerek öğretmenlerine seslendi. Minikler, öğretmenleri için ellerindeki kalpli balonları gökyüzüne bıraktı. Mutluluğu yüzünden okunan Sevinç Özdemir ise pencereden öğrencilerine el salladı.