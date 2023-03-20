Minik Meva deprem korkusu nedeniyle camide büyüyor

Malatya’da depremde evleri hasar alan Bozan ailesi, artçı depremlerin sürmesi nedeniyle eve giremedikleri için camiye sığındı. 2 hafta önce doğan bebekleri Meva ile birlikte camide yaşayan aile, yeniden evlerine dönmenin hayaliyle yaşıyor.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan asrın felaketinde ağır hasar alan Malatya’da bir yandan ağır hasarlı binaların yıkımı sürürken, bir yandan da konteynerlerin kurulumu sürüyor. Bölgede yaşanan artçı depremler nedeniyle evlerine giremeyen birçok vatandaş da cami ve sosyal tesisler gibi alanlarda barınmaya devam ediyor. Evleri ağır hasar alan depremzedeler yapımı tamamlanan konteynerlere yerleştirilmeye devam ederken, evleri az hasarlı olan vatandaşlar ise mahallelerinde bulunan camilerde kalıyor. Camide kalan ailelerden biri olan Bozan ailesi de evleri hasarlı olduğu için camide yaşıyor. Artçı depremlerin sürdüğünü belirten aile, bu nedenle Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi’nde bulunan Başharık Camisi’ne sığındıklarını söyledi.

2 hafta önce hastanede doğum yapan 24 yaşındaki Duygu Bozan, evlerinin az hasarlı olduğunu ancak korktukları için eve giremediklerini ve bu nedenle de ailece camide kaldıklarını söyledi.