Minik Elif bir yıldır kumbarasında biriktirdiği paraları depremzedelere bağışladı

Yalova’da 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Elif Okur, yaklaşık 1 yıldır kumbarasında biriktirdiği paraları depremzedeler için bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 ilde yaşanan yıkımlar sonrasında bölgeye yardımlar devam ediyor. Yalova’da yardım kampanyasına destek veren kişilerden birisi de Saffet Çam Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Okur oldu. Elif, yaklaşık 1 yıl boyunca kumbarasında biriktirdiği paraları depremzedeler için tereddüt etmeden bağışlamak istedi. Durumu ailesine bildiren Elif, kumbarasını açarak çıkan paralar ve harçlıklarını birleştirdi ve annesiyle bankanın yoluna koyuldu. AFAD hesaplarına parayı yatıran Elif Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu parayı yaklaşık 1 senedir biriktiriyordum. Dün kapının girişindeki kumbaramı fark ettim. Bu paraya daha çok depremzedelerin ihtiyacı olduğunu anladığımda bunu bağışlamak istedim. Bu parayı bağışlarken üzülmedim çünkü onların daha çok ihtiyacı var” dedi.

Çocuğunun duyarlı davranışından dolayı mutlu olduklarını anlatan anne Sevcan Okur ise “Çok gurur duydum. Böyle merhametli bir çocuk yetiştirdiğim için mutlu oldum. Umarım herkese örnek olur. Allah herkesin yardımcısı olsun, geçmiş olsun” ifadesini kullandı.