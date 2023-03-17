Minik depremzedeler korku dolu günleri aşmaya çalışıyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sağ olarak kurtulan ve ardından Manisa’nın Kırkağaç ilçesine getirilen depremzede ailelerin çocukları için ana sınıfı açıldı. 2 yaşından 7 yaşına kadar farklı yaş gruplarındaki çocuklar, çeşitli etkinlik ve aktivitelerle korku dolu depremin izlerini atlatmaya çalışıyor.

Deprem bölgesinden depremzedelerin gelmesinin hemen ikinci gününde Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Kampı’nda kalan depremzede çocuklar için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan ana sınıfında, 2 yaşından 7 yaşına kadar farklı yaş gruplarındaki öğrenciler hem yaşadıkları korku dolu günleri atlatmaya çalışıyor, hem de el becerilerini geliştirerek ailelerine umut oluyor.

Depremden etkilenen küçük öğrenciler ana sınıfında bir yandan dans edip oyunlar oynarken, diğer yandan şarkılar söyleyerek el becerilerini sergiliyor. Çocukların ana sınıfındaki mutlu halleri ise depremzede ailelerin yaşadıkları zor günleri unutmalarına ve acılarını hafifletmelerine yardımcı oluyor.

"Depremler sonrası bozulan psikolojilerini düzeltmeye çalışıyoruz"

İHA muhabirine konuşan ve çocukların durumlarının artık daha iyi olduğunu söyleyen Ana Sınıfı Öğretmeni Kıymet Kurnaz, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Kampı’nda açılmış olan ana sınıfında öğretmenlik yapmaktayım. Kendi imkanlarımızla ve yapılan yardımlarla buraya bir ana sınıfı açtık. Yaş grubu farklı öğrencilerimiz var. Burada etkinlikler yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Depremden etkilenen çocuklarımızın psikolojilerini düzeltmeye çalışıyoruz. Farklı aktivitelerde yapmaya çalışıyoruz. Hava güzel olduğu zaman dışarıya da çıkıyoruz. Ana sınıfımızda ayrıca boyama yapıyoruz, dans ediyoruz, hamur oynuyoruz. Tabii her yaştan olduğu için makas tutamayan öğrencilerim de var. Henüz depremden dolayı okula başlayamayan 2 yaşında da 7 yaşında da öğrencim var. Zaman zaman gidenler oluyor, zaman zaman gelen yeni öğrencilerim de oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu an 10’dan fazla öğrencim var. İlk zamanlar çocuklar biraz çekiniyorlardı. Depremin üzerinden vakit geçtikçe yavaş yavaş okula, arkadaşlarına ortama alıştılar. Hepsi oldukça eğleniyorlar. Tek gayemiz bu, çocukların eğlenmesi, psikolojilerinin değişmesi. Velilerimizin de çok yardımları oluyor. Sağ olsunlar onlar da çocuklarının ana sınıfına gelmesini, aktivitelere katılmalarını istiyorlar. Gelmek istemeyenleri gönderiyorlar. İlk geldiğim zaman ben de vicdanen çok üzülüyordum. ’Evim yıkıldı’ diyen bir öğrencim vardı, sürekli boyamalarda ev resmi çizen öğrencilerim vardı. Yavaş yavaş öğrencilerimizin psikolojilerini düzeltiyoruz’ dedi.

"Çocuklar yatmıyor, sürekli ağlıyorlardı; şimdi eskisi gibi değil"

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinden gelen depremzede annelerden olan ve ana sınıfında eğitim gören çocuklarının yaptığı aktiviteleri yakından takip eden Sevgi Ünsal ise, "Biz burada ana sınıfından çok memnunuz. Yani çocuklarımıza çok iyi bakıyorlar. Ana sınıfını biz buraya geldikten 2 gün sonra açtılar. Her şey çok güzel, her şey iyi. Geldiğimizden beri bize çok iyi bakıyorlar. Çocuklar eskisi gibi değiller. Yine deprem olacak diye korkuyorlardı. Yatmıyorlardı, ağlıyorlardı. Şimdi çok iyiler. Rahat rahat uyuyorlar" diye konuştu.

Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya da sık sık ana sınıfını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ederken, yapılan çalışmalar hakkında ana sınıfı öğretmenlerinden bilgi alıyor.