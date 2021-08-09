Minik Betül engelli maaşını yangın bölgesine bağışladı

4 ay önce yürüyebilmesi için Muğla Valiliği koordinesinde yardım kampanyası başlatılan 11 yaşındaki yürüme engelli Betül Dal, devletin sağladığı imkanlarla ayağa kalkarken, aldığı engelli maaşını Muğla’da yanan ormanlar için bağışladı.

29 Temmuz’da başlayan ve tüm Muğla’yı alevlere hapseden orman yangını sonrası Türkiye’nin dört bir köşesinden maddi ve manevi yardım yağıyor. Yiyecek, içecek, giyecek, barınma eşyası gibi yardımların yanında nakdi yardımlar da devam ediyor.

Denizli Pamukkale ilçesi kırsal Küçükdere Mahallesi’nde oturan, tedavisinin ilk bölümü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlanan 11 yaşındaki Betül Dal, mahalle muhtarlığının Muğla’daki yangınlar için yardım topladığını duyunca devletten aldığı engelli maaşını bağışladı. Betül Dal, “Çıkan yangınlara çok üzüldüm. Kavaklıdere, Bodrum, Marmaris, Milas, Menteşe dualarım sizinle. Ben bu ayki maaşımı Pamukkale’nin Küçükdere köyünün yardım konvoyu ile birlikte size gönderiyorum. Geçmiş olsun Muğla, geçmiş olsun Türkiye” dedi.

Küçükdere Mahallesi sakinleri de 4 kamyon yem, saman, yonca, bir kamyon kıyafet ve gıda yardımı ile Marmaris’e gelerek yardımları koordinasyon merkezine teslim etti.