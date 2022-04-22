Minik başkan koltuğa oturdu, şenliklere davet etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İznik Belediyesi’nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu.

Ülke genelinde gerçekleşen gelenek ile İznik’te Belediye Başkanı koltuğuna Selçuk İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Ekrem Baykara otururken, Başkan Yardımcısı koltuklarına ise Ahmet İlçin ve Emir Uysal Oturdu. Minik Başkanlar makam aracıyla okullarından alınarak belediyeye getirildi. Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte Minik Başkanları çiçekler ile karşıladı.

Minik Başkan Ekrem Baykara çalışmalar ile ilgili bilgi almak üzere Başkan Yardımcıları Mehmet Bektaş ve Faruk Davarcı’yı çağırdı. Minik Başkan Yardımcıları da koltuklarında mevcut devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Ayrıca Minik Başkan Ekrem Baykara İznik Belediyesi tarafından 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20.30’da İznik Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşecek Çocuk Şenliğine tüm İznikli çocukları davet etti.