Minibüslerinin üzerine uzanıp korsan taşımacılığa ’hayır’ dediler

Iğdır’da yıllardır kooperatife bağlı olarak çalışan bir grup minibüsçü, korsan taşımacılık yapan kişilerin engellenmesi için minibüslerinin üzerine uzanarak eylem yaptı.

Iğdır merkez Karakuyu Köyü S.S. 31. Nolu Karakuyu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne bağlı minibüsçüler, korsan araçlar yüzünden çalışamaz duruma geldiklerini savunarak eylem yaptı. Kooperatife bağlı Karakuyu-Iğdır hattında çalışan 8 minibüs şoförü, köy meydanında toplandı. Kontak kapatarak araçlarının üzerine çıkıp uzanan minibüs şoförleri, ’Korsan taşımacı, hırsız taşımacıdır’ sloganları attı.

Yaklaşık 10 yıldır korsan minibüsçülerle uğraştıklarını belirten Kooperatif Başkanı İsmail Hamitoğlu, “Burada toplanmamızın sebebi korsan ve kaçak çalışan araçlara karşı yasal haklarımızı savunma, işimize, ekmeğimize sahip çıkma ve bu haklı taleplerimizin yetkililer ve ilgililerce dikkate alınarak, gerekli denetleme ve uygulamaların hayata geçirilme talebidir. Son çare olarak araçlarımızı götürüp valiliğin önüne bırakmak kaldı. Vergi ve sigortaları ödeyemez duruma geldik. Biz durakta yolcu beklerken korsanlar trafik ekiplerinin gözü önünde harıl harıl çalışıyor. Allah’a reva mı, bizler yasal olarak tüm yükümlülüklerimizi yerine getirirken korsanların bizi mağdur etmesine ne kadar sessiz kalınacak" dedi.