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Minberlerden ’’bayram trafiği’’ uyarısı

Kurban Bayramından önce bugün kılınan son Cuma namazında verilen hutbede, bayram sürecinde yollarda yaşanacak trafik yoğunluğuna dikkat çekilerek uyarılar yapıldı.

Haberde İnsan 16.07.2021, 14:19
Minberlerden ’’bayram trafiği’’ uyarısı
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Kurban Bayramından önce bugün kılınan son Cuma namazında verilen hutbede, bayram sürecinde yollarda yaşanacak trafik yoğunluğuna dikkat çekilerek uyarılar yapıldı.

Salı günü başlayacak Kurban Bayramından önce, son cuma namazını bugün kılındı. Eskişehir’de, hutbelerde kurban kesmenin önemi hakkında vatandaşları bilgi veren imam hatipler, bayram süresince trafik kazalarına karşı için de vatandaşlara dikkatli olunması konusunda uyar yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen hutbede imam hatipler, “Hutbemizi bitirirken önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bayram vesilesiyle pek çok kardeşimiz yolculuğa çıkacak. Bu noktada trafik kurallarına uyalım, sabırlı ve dikkatli olalım, birbirimizin hak ve hukukunu koruyalım. Trafik kazalarının, bayramların huzur ve sevincini acı ve hüzne dönüştürmesine izin vermeyelim. Yüce Rabbimiz, bizleri her türlü kaza, bela ve musibetten muhafaza eylesin. Sağlık, huzur ve afiyet içerisinde bizleri bayrama ulaştırsın” diye hem uyardı, hem de iyi dileklerde bulundu.
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