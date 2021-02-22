Mim Kemal Öke kimdir?

İlköğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nin ilkokul bölümünde, orta öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı (1973) Yüksek öğrenimi için İngiltere'ye giderek Cambridge'de İktisat ve Tarih Fakültelerini bitirdi. Lisans sonrası Sussex'de (MA.) ve Cambridge (M.Phil) uluslararası ilişkiler alanında çalışmaya devam etti. Eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler'de danışmanlık yapmaya başlayan Öke, 1980'de Neval Ertosun ile evlenmişve ilk çocuğu Alihan 1981'de dünyaya gelmiştir.

Türkiye dönünce İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler doktorasını tamamlayıp (1981) Boğaziçi Üniversitesi'ne geçti. 1984'te doçent, 1990'da profesör oldu. 35 yaşında profesör olarak Türkiye'de profesör unvanını alan en genç kişi oldu. 1983-1989 yılları arasında TRT'de danışmanlık yaptı; bazı TRT belgeselleri için metin yazdı. 1990-1992'de Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Müdürlüğü'nü yaptı.

1991'de down sendromlu Nazlıhan dünyaya geldi. Aynı yıl özel bir televizyon kanalında "Haydi Bastır" adlı yarışma programını sundu ve ülke çapında tanındı. Kızı Nazlıhan'ın fizyotereapi eğitimleri için bir süre yurtdışında yaşadı. Down sendromu ile ilgili kendini geliştirdi ve 1994'te Bülent Üstündağ mahlasıyla "47. Kromozom' isimli kitabını yayınladı.

2002-2004 yılları arasında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev alan Öke, akademik yaşamını İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde sürdürmektedir.