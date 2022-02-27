banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
Euroleague’den Rusya kararı!
Euroleague’den Rusya kararı!

Milyon liralık güvercinler dudak uçuklattı

Çifti 1 milyon lirayı aşarak ev ve araba fiyatlarını katlayan dünyanın 8 ülkesindeki güvercinler Şanlıurfa’da düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olmak için jürinin karşısına getirildi. Yarışma öncesi yüzlerce güvecin, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın son bulması için gökyüzüne salındı.

Haberde İnsan 27.02.2022, 15:28
Milyon liralık güvercinler dudak uçuklattı

Çifti 1 milyon lirayı aşarak ev ve araba fiyatlarını katlayan dünyanın 8 ülkesindeki güvercinler Şanlıurfa’da düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olmak için jürinin karşısına getirildi. Yarışma öncesi yüzlerce güvecin, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın son bulması için gökyüzüne salındı.

Türkiye’nin 81 ili ile Almanya, Belçika, Hollanda, Dubai, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Katar’dan gelen yarışmacılar, Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi, Haliliye Belediyesi ve Güvercin Severler Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 1’inci Uluslararası Güvercin Güzellik Yarışmasında birinci olmak için yarıştı. Yarışmaya katılan yaklaşık 3 bin güvercin arasında çiftinin fiyatı 1 milyon lirayı aşanların da olduğu gözlendi.

Ukrayna ve Rusya savaşının son bulması için gökyüzüne yüzlerce güvercin salındı

Yarışma öncesi halkoyunları grubu bir gösteri sergiledi. Gösterinin ardından Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşın son bulması için yüzlerce güvercin gökyüzüne salındı. Yarışmada konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ortamın çok güzel olduğunu ve kaynaşmanın yaşandığını belirtti. Bu birlik ve beraberliğin sonunda rahmet ve bereket doğacağına inandıklarını söyleyen Canpolart, yarışmaya katılan herkese başarılar diledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "8 yabancı ülkeden, Almanya, Belçika, Hollanda, Dubai, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Katar. Güvercin bizim ailemizin bir parçası, hayatımızın bir parçasıdır. Eski Urfa evlerinde kuş takası vardı. Bunların her biri bir sanat eseriydi ve insanlarımız ikindiden sonra yüzlerini göklere çevirip kuşlarını uçururlar ve birbirleriyle iletişim kurarlardı" ifadelerini kullandı.

Çifti 1 milyon lirayı aşan güvercinler var

Çocukluğundan beri güvercin besleyen ve güvercinler hakkında Şanlıurfa’da uzmanlaşan Hüseyin Buzluoğlu, çiftinin fiyatı 1 milyon lirayı aşan güvercinler olduğunu belirtti. Güvercinlerin fiyatlarını ve özelliklerini aktaran Buzluoğlu, “Zaten güzellik yarışması, burada çok pahalı kuşlar vardır. Şu anda müsevvetler çok popülerdir. Tekinin fiyatı 350 bin liradan 600 bin liraya kadar çıkıyor. Şu müsevvetlerin arasında 400 bin lira fiyat biçilen ama sahibinin satmadığı kuşlar var. Araya girdik ama 600 bin liradan aşağı satmadı. Bir türlü ikna edemedik. Şuradaki Şami kuşuna 450 bin lira fiyat biçtiler ama satmadılar. Damızlık olarak almak isteyen var ama satmıyor. Bunların fiyatı 250 bin, 300 bin lira. Bunlar da geçen sene çok revaçtaydı. Fiyatları 250 bin, 300 bin arasındaydı ama şimdi 50 bin, 60 bin liraya satılıyor. Şanlıurfa’ya özgü İspir kuşunun çifti 600 bin, 700 bin liraya satılıyor. Diğeri tek olarak 450 bin lira fiyat biçmişlerdi ama sahibi 600 binden aşağı satmam diyor” dedi.

Fiyatını özellikleri belirliyor

Bulunması zor olan güvercinlerin 1 milyon liraya alıcı bulduğunu belirten Buzluoğlu, “Tabi ki bunların içinde de özelleri vardır. Özellikleri, burun şekli, boyun şekli, sırtı, yani bunların özellikleri vardır. Özellik bulunan kuşta fiyat çok yükseliyor. İspirlerde mesela sırt pul pul olacak, boyun bembeyaz olacak, burun biraz uzun olacak, göz geniş olacak. Özelliklerine göre para veriliyor. Zaten kuşa baktığınız zaman hep aynı ama hangisinde en güzel özellik varsa o çok pahalı gidiyor. Mesela bir çift çok özel çıkmış, bulunmuyor, adam 1 milyon lira yine veriyor. Adam parasına kıyıp alıyor çünkü onun gibi başka kuş yok” diye konuştu.

Çeşitli kategorilerde yarışacak olan en güzel güvercinlerin sahiplerine kupa ve çeşitli ödüller verileceği belirtildi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Sivasspor 27 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 26 23
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 25 44
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 25 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Atletico Madrid 26 45
5. Barcelona 24 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Valencia 26 33
10. Celta Vigo 26 32
11. Osasuna 25 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18