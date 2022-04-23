Milli Savunma Bakanlığında çocuk sesleri yankılandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 18 şehit ve gazi çocuğu Milli Savunma Bakanlığına davet edildi. Şehit ve gazi çocuklarının Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile bir araya geldiği görüşmede keyifli anlar yaşandı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Akar ve Komutanlar, onlarla tek tek sohbet etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayram olduğunu belirten Akar, "23 Nisan, çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz önemin en güzel göstergesidir" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin birliği, bütünlüğü ile milletin rahatı ve huzuru için çalıştığını ifade eden Akar, "Biz şu anda burada otururken bile hudutlarımızda, karada, havada, denizde asker ağabeyleriniz nöbette, görevlerinin başında" dedi.

Şehit ve gazilerin tüm milletin başının tacı olduğunu aktaran Akar, "Onların hatırası çok büyük. Onların da emaneti olan sizler, bizler için çok değerlisiniz. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerin rahat, huzur içinde okumanız, meslek sahibi olabilmeniz, hayatta başarılı olabilmeniz için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Sizden de bizim beklentimiz o kahraman babalarınıza yakışır şekilde çalışmanız ve başarılı olmanız" ifadelerini kullandı.

Çocukların ziyaret sırasında yaptığı resimleri tek tek inceleyen Bakan Akar onların çizimlerine yardım etti. Samimi diyalogların da geçtiği ziyaret sırasında Bakan Akar, çocuklara derslerine çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Görüşmenin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler veren Akar ve Komutanlar onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

(HTY-