Milli Motosikletçiler Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu’ndan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde açılış öncesi gösterisi

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, köprüden birlikte geçti. Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Sofuoğlu, dünyanın en hızlı motorları arasında gösterilen Kawaski H2R’de, Razgatlıoğlu ise Ferrari’nin şu ana kadar yapılmış olan en hızlı arabası olarak nitelendirilen SF90 aracında geçişi gerçekleştirdi. Milliler o anları ‘Ecdada Saygı’ ve ‘Geleceğe Armağan’ mesajlarıyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.