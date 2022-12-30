Milli forma aşkı engel tanımadı

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. Sınıf öğrencisi görme engelli 21 yaşındaki Damla İrmek yedi ay önce başladığı gülle atma branşında milli takıma seçilme başarısını gösterdi.

2001 yılında Kayseri’de doğum sonrası alındığı kuvözde gözlerine yansıyan yoğun ışık nedeniyle yüzde 90 görme kabiliyetini kaybeden 21 yaşındaki Damla İrmek yedi ay önce başladığı gülle atma branşında milli takıma seçildi. Henüz bir bebekken talihsiz bir olay sonucu görme kabiliyetini kaybeden Damla İrmek bir taraftan eğitim hayatını sürdürürken diğer taraftan da bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Kayseri’de kayıt yaptırdığı bir spor kulübünde gülle atma branşıyla uğraşmaya başladı. Bu sırada İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü’nü kazan Damla İrmek bir taraftan eğitimini sürdürürken diğer taraftan ise spor uğraşını sürdürdü.

Damla İrmek’in hayatını değiştiren gelişme ise İnönü Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi, Hareket ve Antrenman Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Enver Hakan Öncü ile tanışmasıyla yaşandı. Hocası Öncü’nün nezaretinde gülle atma branşında kendini geliştiren İrmek Aralık ayının başında milli takıma seçildi.

“Planlı ve programlı çalışarak hedefime ulaştım”

Spora ortaokul yıllarında başladığını kaydeden Damla İrmek “ Bir arkadaşımın tavsiyesi ile Kayseri’de bir kulübe kaydımı yaptık. Kulübe kaydolduktan sonra atletizmde yapmaya başladım daha sonra ise gülleye başladım ve güllede ilerledim. Yarışlara katıldım. İlk yarışımda ve ikici yarışımda istediğim kotaya ulaşamadım. Geçen yıl haftanın iki günü derslerime giriyordum sonra ise antrenman için Kayseri’ye gidiyordum ve tekrar dönüyordum. Üç ay bu şekilde geçti. Daha sonra Hakan Öncü hocam ile fakültede antrenman yapmaya başladım. Çalışmalarımız çok iyi ve verimli geçti. Teknik anlamda düzeldim. Dekanımın ve hocalarımın desteği ile düzenli, planlı ve programlı çalışarak hedefime ulaştım. Milli takım kotasını geçtim ve milli takıma girdim“ dedi.

“Buralara gelmek hiçte kolay olmadı”

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten İrmek,”Ben görme engelli bir bireyim. Buraya gelmek hiç kolay olmadı. Çok zorlandığım artık olmayacak mı dediğim zamanlar oldu. Ama ben bırakmadım. İnandıktan sonra her şey olur. Ben yaptıysam diğer engelli arkadaşlarım da yapabilir. Hedefim, Avrupa’da dünyada olimpiyatlarında şampiyon olmak.”ifadelerini kullandı

“Damla’nın hırsını gördükten sonra elimizden gelen katkıyı sunduk”

Damla İmrek’in azmiyle dikkatleri üzerine çektiğini aktaran İnönü Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi, Hareket ve Antrenman Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Enver Hakan Öncü ise “Damla birinci sınıfta antrenörlük bölümünde atletizm dersinde benim öğrencim oldu. Oradaki hareketleri ve yeteneğini gördüğümüzde bu işle ilgilenmesini istedik ve kendisi Kayseri’de gülle branşında spora başladı. Kendisi Malatya’da öğrenci antrenmanlar Kayseri’de olduğu için uzak mesafe oldu. Damla’nın hırsını gördük ve bizlerde fakülte olarak elimizden geleni yapacağımıza söz verdik. Yapmamız gereken çalışmaları plandık ve Damla’nın milli takımla ilgili kotayı geçmesi için çalışmaları başlattık. Geçen ay Damla atışı yaptı kotayı geçti ve milli takım sporcusu oldu. Bundan sonra hem Kayseri’deki gülle antrenörü hem fakültemizdeki hocalar Damla’nın gelişmesi için ortak gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. “şeklinde konuştu

“Damla kızımız Tunus’ta ülkemizi temsil edecek”

Spor Bilimler Fakültesi hakkında genel bir değerlendirmede bulunduktan sonra Damla İmrek’in önümüzdeki aylarda Tunus’ta düzenlenmesi planlanan turnuva da milli takımı temsilen müsabakalara katılacağını ifade eden, Spor Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu da “Damla İmrek, Antrenörlük ikinci sınıfında okuyan bir öğrencimiz. Engelli kontenjanından antrenörlük eğitim bölümüne öğrenci olarak kabul edilmiş bir öğrencimiz. Damla spor hayatı itibariyle bireysel spor dediğimiz gülle sporuyla ilgileniyor. Damla ilk geldiği zaman kendi kulübü adına müsabakalara katılıyordu. Bu süreçte atletizm dersinde fakültemizin öğretim elemanı Hakan Öncü ile karşılaşıyor. Hocamız Damla’yı atletizm derslerinde keşfediyor. Damla’nın gülle sporuyla da ilgilendiğini görünce Hakan hocamız bire bir yönlendirmelerde bulunuyor. Hakan hocamız, antrenman yöntemleriyle eğitimi sürecini şekillendirince Damla geçmişte yapmış olduğu derecelerin çok çok üzerinde dereceler yapmaya başlıyor. Şuan itibariyle Damla milli takıma seçildi. Yakın zamanda Bursa’da milli takım kampına katılacak üniversitemizi ve ülkemizi temsilen. Sonrasında da Tunus’a milli takımı temsilen müsabakalarına katılacak. Kurumsal kimlik olarak Türkiye’de en başarılı spor eğitim veren fakültelerden biriyiz. Kurumsal kimliğin oluşmasında bizlerden desteğini esirgemeyen İnönü Üniversitesi rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a teşekkür ediyorum" diye konuştu