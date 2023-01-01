Milli Eğitim Bakanı Özer, Kastamonu’da cenaze törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil’in annesinin cenaze törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil’in annesi Perihan Özil (81), çoklu organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özil’in cenazesi, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kılınan cenaze namazını müteakip Tosya Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Tosya’ya gelerek cenaze namazına katıldı. Özer, Levent Özil ve ailesine başsağlığı diledi. Namaza Bakan Özer’in yanı sıra, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Özil’in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.