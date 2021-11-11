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Milli ağaçlandırma gününde Batman’da 50 bin ağaç toprakla buluşturuldu

’Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ projesi kapsamında Batman genelinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 50 bin ağaç toprakla buluşturuldu.

Haberde İnsan 11.11.2021, 13:44
Milli ağaçlandırma gününde Batman’da 50 bin ağaç toprakla buluşturuldu

’Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ projesi kapsamında Batman genelinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 50 bin ağaç toprakla buluşturuldu.

Batman genelinde yıl sonuna kadar 500 binden fazla ağaç dikileceği belirtilirken, Hasankeyf ilçesindeki fidan dikim törenine Batman Valisi Hulusi Şahin ve il protokolü katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Şahin, "Geçen sefer hatırlarsanız üniversitede Milli Ağaçlandırma Gününü yapmıştık. Daha sonra 2’ncisini Hasankeyf’te yaptık. O zaman 11 milyondu hedefimiz; ama bugün 252 milyon gibi, gerçekten inanılmaz bir rakamı hedef olarak belirledik. Milli Ağaçlandırma Gününde biz bu rakama ulaşabilecek güçteyiz. Türkiye Cumhuriyetinin her bir ferdi ağaç severdir ve ağaçları toprakla buluşturmak için bugün bu saatte Türkiye’nin her yerinde toplandık. Biz de Hasankeyf’in yeşil bir örtüyle örtülmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hasankeyf söylendiği gibi gerçekten bir vizyon proje çok güzel şeyler yapıldı. Tek eksiğimiz yeşil bir kuşak ile yeşil bir örtü ile bu güzelliklerin taçlandırılması. Bunun için çalışıyoruz. Tarım orman bakanlığımızın, bakanımızdan ağaçlandırmada çalışan işçisine kadar her bir ferdine teşekkür ediyorum. Hasankeyf özelinde gerçekten çok büyük bir ağaçlandırma seferberliği, operasyonu yürütüyorlar ama sadece Hasankeyf değil tabii. Biliyorsunuz geçen yaz ciğerlerimiz yandı çok kıymetli arazilerimiz, ormanlarımız yandı kül oldu. Bugün seferberlik ruhuyla Türkiye’nin her yerinde 11. ayın 11’inde saat 11:11 geçe toplandık. 252 milyon ağacı, fidanı bugün toprakla buluşturacağız. Hasankeyf’in, Batman’ın ve Türkiye’nin her yerinin yemyeşil bir örtü ile kaplanması için el birliğiyle çalışacağız. Böylece daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir Anadolu için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hasankeyf’te olmuş olmanın verdiği memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. Hasankeyf bizim yüz akımız bir yer. Eleştiriler haklı ama eleştiriler erken. Biraz daha bize zaman verirseniz göreceksiniz ki Hasankeyf yeşil bir çerçeve ile sunulan bir tablo gibi herkesin beğenisine sunulacak. Fidanlar ağaca dönsün. Türkiye yeşil olsun, Türkiye çöl olmasın diyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Şahin kendisine işaret edilen yerde bir çam ağacını toprakla buluşturup can suyunu verdi.

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