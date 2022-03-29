Milletvekilinin merhameti ve kurtardığı köpeğin sadakati duygulandırdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekilli Yücel Bulut’un 8 ay sonra bakımını üstlendiği av köpeği Joli ile buluşmasında renkli görüntüler yaşandı.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’un eşi Daye Hatun Bulut, Manisa’da kazada yaralanarak barınağa bırakılan av köpeğini sahiplendi. Bulut, tedavisi yaptırılan Joli isimli köpeği Ankara’da yaklaşık 6 ay evlerinde bakımını yaptı. MHP’li Bulut ve eşi çok sevdikleri av köpeğinin doğasına uygun bir yerde yaşamasının uygun olduğuna karar verdi. Tokat’ın Pazar İlçesine bağlı Üzümören Beldesinde İlkay Atlı’ya teslim edilen köpek doğal yaşam alanında beslenmeye başladı. Yaklaşık 8 ay sonra bir dizi ziyaretler için Üzümören Beldesinde partilileri ziyaret eden Bulut, Joli’yi de bu vesile ile görme imkanına sahip oldu. Joli’nin tasmasından çözülerek bırakılmasının ardından yaşadığı sevinç cep telefonu kameralarına yansıdı. MHP’li Bulut zerine atlayarak adeta sevinçten ne yapacağını şaşıran köpeğini doyasıya sevdi. Joli isimli köpeğin aylar geçse de kendisini sahiplenen, tedavi ettirerek bakımını üstlenen bir kişiyi unutmadığını göstermesi ise görenleri duygulandırdı.

Köpeğin kendisini unutmamasına sevinen Milletvekili Bulut, “Hayvanlar hiç bir sevgiyi karşılıksız bırakmayan birer emanettir. Hayvanlara kötü muamele edenler, vicdan yoksunu hastalıklı kişiliklerdir” ifadelerini kullandı.