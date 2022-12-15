Milletvekili Öztürk’ün acı günü! Annesini kaybetti

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, anne acısıyla sarsıldı. Milletvekili Öztürk’ün annesi Feride Öztürk yaşamını yitirdi. Acı haberi duyuran Milletvekili Öztürk, “Şüphesiz Allah’tan geldik ve O’na döndürüleceğiz! Annem Feride Hanım dünyadaki sürgününü tamamlayarak beka alemine göç etti. Rabbim cenneti ve cemaliyle müşerref eylesin. Makamı âli olsun. Cenazemiz, yarın (15 Aralık 2022 Perşembe) kılınacak namazın ardından Akköy/Çanakçı aile mezarlığında defin edilecektir. Tüm dost ve kardeşlerimizden dua bekler, dua ederiz.” ifadelerini kullandı.