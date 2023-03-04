Milletvekili Güneş: “Kömür havzasını enerji ve doğalgaz üssü merkezi haline getiriyoruz”

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi’nde 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden şehidi için Karabük’ün Yenice ilçesinde anma programı düzenlendi.

Kozlu grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisinden 42’si Karabük Yeniceli’ydi. Yenice’de Maden Şehitliği’nde 4 Mart 2022 tarihinde yapılan anma törenine, katılan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, ülke olarak büyük acılar yaşadıklarını söyledi.

Güneş, Zonguldak başta olmak üzere, ülkenin değişik illerinde bugüne kadar bir çok evladı kaybettiklerini ifade ederek, “Bir takım yeni yasal önlemler alındı. Geride kalanlar için mutlaka eksik noksan varsa yerine getiririz ama giden canları geri getirmek imkanımız yok. Onlar ebedi mekanlarında yer alıyorlar” dedi.

“Kömür havzasını enerji ve doğalgaz üssü merkezi haline getiriyoruz”

Milletvekili Güneş, program sonrası yaptığı açıklama da ise Zonguldak kömür havzasının keşfi yapılan doğalgaz sonrası enerji ve doğalgaz üssü merkezi haline getiriyoruz. Tabi bu noktada Yenice ilçemiz de uzun süredir doğalgaz hasreti yaşayan ilçemiz. Şimdi Yenice’de doğalgaz çalışmalarımız başladı. Başlamak yüzde elli bitirmek anlamına gelir ve önümüzdeki kışa Yeniceli vatandaşlarımızı odun ve kömür yakmaktan kurtaracağız. Yaşlılarımızın duasını alarak çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Maden şehitlerini anma programına, Yenice Kaymakamı Büşra Güneş, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Sendika yetkilileri ile madenci yakınları katıldı.