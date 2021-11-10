Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri gün sayıyor

Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı ‘Millet Kapalı Pazar Yeri’, bünyesindeki spor salonları, mescit ve otopark gibi birimlerle 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Yıldırım Belediyesi’nin Güllük-Mimar Sinan ve Piremir Kapalı Pazar alanlarının ardından ilçeye kazandırılacak Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nın çalışmaları tamamlanma noktasına geldi. 10 bin 333 metrekarelik kullanım alanına sahip olan Kapalı Pazar Alanı’nın bünyesinde 242 pazar tezgâhı, 105 araçlık otopark, ticaret alanları, satış birimleri, zabıta noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane, kadın ve çocuklara yönelik spor alanları yer alacak.

Millet Mahallesi sâkinlerinin talepleri doğrultusunda özgün mimarisi ve işlevselliği ile bölgeye değer katacak bir tesisi ilçeye kazandırdıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin güvenli ve hijyenik ortamda alışverişlerini yapabileceği Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, sadece ticari bir yapı olmayacak. Pazar kurulmadığı günlerde otopark olarak hizmet verecek tesisin bünyesinde kadın ve çocuklarımız için spor salonları yer alacak. 7 gün 24 saat hemşehrilerimizin istifade edebileceği çok fonksiyonlu tesisimizde, yer alacak kadın spor merkezi ve çocuklarımızın kullanımına sunacağımız karate, tekvando ve cimnastik salonları yer alacak. Esnafımızdan kadınlarımıza, çocuklarımızdan yaşlılarımıza toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarladığımız tesisimiz, bölge sakinlerinin sosyalleşmesi ve yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlayacak. Kısa sürede açılışını gerçekleştireceğimiz tesisin Yıldırım’a ve Yıldırımlılara hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.