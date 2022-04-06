Midyeci Ahmet kimdir?

Babasının başlık parası olmaması nedeniyle annesini kaçırdığını ardından evlenip bir süre Mardin’de yaşadığını ardından İzmir Kadifekale’ye yerleştiklerini belirtmiştir. Bu nedenle İzmir’de doğmuştur.

Burada Mardinli hemşehrilerinin midye işi yaptığını ve annesininde kendisine midye yapmayı öğretmesi ile 8 yaşından bu yana bu işle uğraştığını belirtmiştir.

Ardından ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınmıştır. Büyüyüp kardeşleri ile beraber midye satma yaşına geldiğinde annesi vefat etmiştir. İstanbul’da Dolapdere, Hacıhüsrev ve İstiklal Caddesi, Şişhane’de Tevfik Sağlam İlkokulunun önünde. Taksim Sıraselviler’de eski Kemancı Barı önünde seyyar tezgahta satış yapmış, 2003 yılında Beyoğlu Balık Pazarı’nda bir dükkan açmış ve 5 yıl işletmiştir.

Ardından işi dahada büyütmüş ve İstanbul Beşiktaş gibi elit bir İlçe’de dükkan açarak hizmet vermeye başlamıştır. Günümüzde müşterilerinin sadece İstanbul’dan olmadığını il dışından gelen müşterilerininde bir hayli fazla olduğunu belirten Midyeci Ahmet midye yapmanın el marifeti olduğunu, ancak küçük çaplıda olsa Beyoğlunda Ermeni ve Rum arkadaşlarının kendisine küçük öneriler sunduğunu ve bu önerilerdende yararlandığını açıklamıştır.

Midyeleri genellikle Avşa Adası, Güney Marmara Adası ve Balıkesir bölgesinde yer alan Midye çiftliklerinde yetişmektedir. Günde ortalama 60.000 Midye satmaktadır.