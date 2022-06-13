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VAN (İHA) – Van’da oturan bir vatandaş, aldığı tavuğun içinden kurt çıkmasıyla şaşkına döndü. Beypiliç firmasından ise şikayet üzerine yapılan açıklamada, “Yapılan incelemeler sonucunda şikayete konu ürün dondurulmuş olup, herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değildir” denildi.

Haberde İnsan 13.06.2022, 17:42
Mide bulandıran görüntü

VAN (İHA) – Van’da oturan bir vatandaş, aldığı tavuğun içinden kurt çıkmasıyla şaşkına döndü. Beypiliç firmasından ise şikayet üzerine yapılan açıklamada, “Yapılan incelemeler sonucunda şikayete konu ürün dondurulmuş olup, herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değildir” denildi.

Van’da oturan Yakup D. aldığı tavuğu eve gelince paketinden çıkardı. Tavuğun kötü koktuğunu fark eden Yakup D. dikkatle incelediğinde ise şaşkına döndü. Tavuğun içinde çürüme ve kurtlanma olduğunu fark eden Yakup D. durumu hemen sosyal medyaya taşıdı. Bozuk ve kurtlu tavuğun fotoğrafını çeken Yakup D. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Beypiliç tavuk aldım. İki butta koku çürüme, birinde simsiyah kurt gördüm. Resimlerini çektim” dedi.

Konuyla alakalı merkezi Bolu’da bulunan Beypiliç firmasından açıklama geldi. Şikayete istinaden gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığını belirten Beypiliç, “Damızlık tavuk üretim prosesi ve şikayet ekinde göndermiş olduğunuz görseller incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda şikayete konu ürün dondurulmuş olup, herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değildir. Yaşamış olduğunuz durumdan ötürü özür diler, müşteri memnuniyeti yönetim sistemimiz gereği mağduriyetinizin giderilmesi için ilgili bayimizin tarafınızla irtibata geçeceğini bilmenizi isteriz” denildi.

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