MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ’askıda ekmek’ kampanyasına Diyarbakır’dan destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ’askıda ekmek’ kampanyasına MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve teşkilatı, 3 bin 23 ekmekle katkıda bulundu.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve teşkilatı, Devlet Bahçeli’nin ’askıda ekmek’ uygulaması çağrısına Diyarbakır’dan destek verdi. Sur ilçesi Gazi Caddesinde bir fırına giren MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, buradan bin ekmek alarak, toplamda 3 bin 23 ekmekle ihtiyaç sahipleri için askıya ekmek bıraktı. Başkan Kayaalp, bütün dünyanın Türk milletinin paylaşımcılığını bildiğini belirterek, imkanı olan vatandaşlarını ‘askıda ekmek’ kampanyasına katılması çağrısında bulundu.

Başkan Cihan Kayaalp, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu ‘askıda ekmek’ kampanyasına kendilerinin de Diyarbakır’dan dava arkadaşlarıyla beraber katıldıklarını, bugün itibariyle 2 bin 23 ekmeği askıya bıraktıklarını söyledi. Bulundukları fırına da bin ekmekle başladıklarını aktaran Başkan Kayaalp, "Nasip olursa bu çalışmamız, genel başkanımızın talimatıyla yıl boyunca devam edecektir. İmkanı olan bütün vatandaşlarımızın bu paylaşım kültürünü devam ettirmek için kampanyaya katılmalarını istiyoruz. Paylaştıkça dünya daha da güzelleşiyor. Paylaştıkça insanlar daha da mutlu oluyor. Bu bizim kültürümüzün temelinde vardır. Bütün dünya Türk milletinin paylaşımcılığını bilmekte. Paylaşımcılığıyla taktir etmekte. Malumunuz, yoksullarımız var. Maddi durumu kötü olan insanlarımız var. Çekinmeden, hiç kimseye bir şey sormadan askıdan ihtiyaçları kadar ekmek alabilmeleri için bu askıları sürekli dolu tutalım. Bu askıda sürekli ekmeklerimiz ihtiyaç sahipleri için bekliyor olsun" dedi.