MHP Aliağa İlçe Başkanı Aydemir toprağa verildi

Bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir (59) son yolculuğuna uğurlandı.

Aliağa’da 2009 yılından bu yana MHP İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Abdürrahim Aydemir, bugün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Aydemir, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Geçen hafta annesi Naime Aydemir’i kaybeden Abdürrahim Aydemir’in ani vefatı, ailesini ve MHP teşkilatlarını büyük üzüntüye boğdu.

59 yaşında hayata gözlerini yuman Abdürrahim Aydemir için yakınları, sevenleri ve MHP milletvekilleri ile yöneticileri Aliağa Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Cenaze törenine Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aliağa Merkez Cami’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdürrahim Aydemir, Aliağa Kabristanlığında toprağa verildi. Abdürrahim Aydemir, geçtiğimiz hafta annesi Naime Aydemir’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşamıştı.

Abdürrahim Aydemir

İki çocuk sahibi Abdürrahim Aydemir, 1963 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. Aliağa’da ticaret ile uğraşan Aydemir, 2009 yılından itibaren Aliağa MHP İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. Aydemir, son olarak geçtiğimiz yıl yapılan 13. Olağan Kongrede 5. kez MHP Aliağa İlçe Başkanlığına seçilmişti.