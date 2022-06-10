Mezuniyet töreninde gençlere taş çıkarttı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde yaklaşık 6 bin öğrenci, mezun olmanın heyecanını yaşadı. Kiracısı olan çiftin mezuniyet törenine katılan yaşlı adamın, müziğin ritmine kendini kaptırarak eğlendiği anlar kameralara yansıdı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Taşlıçiftlik Yerleşkesi Stadyumu’nda yapıldı. Yaklaşık 6 bin öğrencinin mezun olduğu törende gençler farklı bir heyecan yaşadı. Törende Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, 1992 yılında kurulan üniversitesinin 30. yılını kutlamakta olduğunu belirterek, 72 farklı ülkeden 3 bin 500’ü uluslararası olmak üzere 35 binden fazla öğrencilerinin eğitim ve öğretim gördüğünü kaydetti. Şahin, “Siz yarınımızın sahipleri ve ülkemizin geleceğisiniz. Sadece başarı ve sonuç odaklı değil, aynı zamanda insan odaklı olun. Daima pozitif, yapıcı ve mütevazi olun. Hayatta ne ile karşılaşırsanız karşılaşın, heves ve heyecanınızı sakın ola ki kaybetmeyin” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilere belgeleri takdim edildi. Törenin sonunda ise kep atan öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

Gençlere taş çıkarttı

Müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler arasında bulunan Hüseyin Çoban (83), yaşadığı heyecanı dile getirerek, “Rabbime çok şükür yaşım geçti ama neşem bol. Ben ilkokulun kapısından dahi geçemedim. 5 çocuğum var. 5’ini de okuttum. Doktor, öğretmen oldular” dedi. Suriyeli çift ise mezuniyet heyecanına ortak olan ev sahipleri yaşlı adama teşekkür etti.