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Mezar taşı üzerinde en acı doğum günü

Antalya’nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve 23 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın 10’uncu doğum günü, ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla mezarı başında kutlandı. Gözyaşlarının sel olduğu kutlamada dualar edilip pasta kesildi. Anne Derya Pınar, kızının mezarına sarılarak, "Doğum günün kutlu olsun kızım. İyi ki benim kızımsın" diyerek gözyaşı döktü.

Haberde İnsan 18.04.2022, 10:32 18.04.2022, 12:18
Mezar taşı üzerinde en acı doğum günü

Ailesi, arkadaşları ve sevenleri, ölümüyle tüm Türkiye’yi yasa boğan Mahra’yı 17 Nisan’daki doğum gününde unutmadı. Çok sevdikleri kızlarının mezarı başında dua eden aile, "Canım kızım iyi ki doğdun. Meleğimsin" yazılı pasta ile küçük Mahra’nın 10. yaşını kutladı. "Yaşasaydı hem okulunda hem de evde doğum gününü kutlayacaktık" diyen acılı anne Pınar, "Mahra doğum günü pastasını önceden seçmişti. Hediye olarak, bizden yavru bir kedi istemişti" dedi.

Ölümü Türkiye’yi yasa boğdu

Mahra Melin Pınar, 5 Mart günü Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldı. Hemen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan küçük Mahra, bir bacağı ampute edilmesine rağmen 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ölümüyle dünyaların başına yıkıldığını ve tüm her şeyin yarım kaldığını belirten anne Pınar, "Mahra giderken çok büyük bir sorumluluk bıraktı omuzlarımıza. Başka insanlar bu şekilde zarar görmesin" diye konuştu.

Mahra’nın sınıf arkadaşı Yiğit Yorulmaz ise yazdığı mektubu arkadaşına okuduğu an tüm aileyi ve yakınlarını gözyaşına boğdu. Duygu dolu anların yaşandığı olay sonrası Pınar ailesi ve yakınları, hep bir ağızdan küçük Mahra için "İyi ki doğdun" diyerek, pasta üzerindeki mumları üflediler.

Sokak köpeklerini önemsemediler, kızımın canına mal oldu

Doğum günü kutlanması gereken yerin kızının mezarı başı olmadığını ve önlenemeyen bir sorun yüzünden çocuğunu kaybettiğini belirten anne Derya Pınar, "Mahra doğum günü pastasını önceden seçmişti. ’Anneciğim lütfen, konsept bir şey yapmayın. Ben bu şekilde istiyorum’ demişti. ’Tamam’ demiştim. Ona göre zaten alacaktık. Kedi istiyordu, daha yeni yavruları olan bir kedi görmüştü arkadaşımızda. Sütten kesilmesini bekliyorduk. Ben de Mahra’ya ilk sınavlarından 100 alırsan istediğin kediyi alacağım dedim. Zaten başarılı bir çocuktu, hırs yapması için söylemiştim. O zaten istediği kediyi görüp beğenmişti. Birkaç gün önce kedi sütten kesildi onu eve getirdik. Çok zor, doğum günü kutlamamız gereken yer burası değildi. Böyle olmayabilirdi, önlenemeyen sorun yüzünden ben çocuğumu kaybettim. Bambaşka hayallerimiz ve planlarımız vardı. Her şey yarım kaldı, dünyamız yıkıldı. Mahrasız hayat çok zor, çok büyük bir dayanak. İşte bebek onu arıyor, diğer oğlum onu arıyor, psikolojik tedavi görüyor zaten ona başladık. Bebek ablasının videolarını izleyince ağlamaya başlıyor. Mahra Pelin 17 Nisan, bebeğimiz 17 Ekim doğumlu. Kıvanç bugün tam 1 buçuk yaşında. Birlikte kutlayacaktık, Mahra 10 yaşında olacaktı çok hevesleniyordu, çok umutluydu doğum günü için. Hem okulda hem de evde doğum günü yapmayı düşünüyorduk. Bütün planlarımız yarım kaldı. Mahra giderken çok büyük bir sorumluluk bıraktı omuzlarımıza. Başka insanlar bu şekilde zarar görmesin. Hayvanlar da sokaklarda suistimale uğramasın diye bir görev verdi ben öyle inanıyorum ve öyle olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.

"Doğum gününü mezarında kutlamak varmış"

Kızının mezarına sarılarak gözyaşı döken baba Murat Pınar, "Çok zor bir gün. Yanımızda olması için çok şey yapardım. Olmadı doğum gününü burada kutlamak varmış. Eşimin de dediği gibi çok şeye sebep oldu. Herkesin ufkunu açtı, herkese ışık oldu. Onun bu hale düşmesinde vefat etmesinde sorumlu olan herkesin içinde vicdan olması gerekiyor. Garip garip saldırılar yapıyorlar hiç iyi şeyler söylemeyenler var. Hepsini Allah’a havale ediyorum. Kızım burada her zaman kalbimizde. Her 17 Nisan’da burada doğum gününü kutlayacağız asla vazgeçmeyeceğiz. Gönül isterdi ki evimizde kutlayalım ama olmadı. Bugün doğum günü olması nedeniyle Ankaragücü taraftar abileri, Mahra için bir sürpriz hazırlamışlar. Statta doğum gününü kutladıkları bir pankartını asmışlar. Tüm Ankaragücülü abilerine çok teşekkür ediyorum. Herkesin kızı oldu benim kızım. Herkes sahip çıktı. Herkese ışık olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

#doğum günü #mezar #Antalya
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