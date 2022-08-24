Mevsimlik işçi öğrencilerin büyük başarısı: Biri hukuk fakültesini kazandı, diğeri Türkiye ikincisi oldu

Şanlıurfa’dan Elazığ’a mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen Selma Söylemez ile İlknur Sümer kendileri gibi lise ve üniversite hayali kuran öğrencilere başarıları ile örnek oldu. Mevsimlik işçi olarak zor koşullarda çalışan ve çadırda kalan Selma hukuk fakültesini kazanırken İlknur ise Liseye Geçiş Sınavında Türkiye ikincisi oldu.

Şanlıurfa’dan Elazığ’a aileleriyle birlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen 18 yaşındaki Selma Söylemez ile 13 yaşındaki İlknur Sümer, akranlarına örnek oluyor. Gündüz 2 bin dönümlük domates tarlasında çalışan ve boş zamanlarında kaldıkları çadırda ders çalışan Selma ile İlknur, büyük bir başarıya imza attı. Yıllardır aileleriyle birlikte ekmek mücadelesi veren Selma, hukuk fakültesini kazanırken İlknur ise LGS’de Türkiye ikincisi oldu. Selma ile İlknur ise şimdilerde sınavlarda başarılı oldukları topraklarda aileleri ile domates tarlasında çalışıp okul harçlıklarını çıkarmaya çalışıyor.

"Arkadaşlarımdan daha geride kalmıştım, 2 kat çalışmam gerekiyordu"

Hukuk fakültesini kazanma serüvenini anlatan Selma Söylemez, “12. sınıfta sınava bir hazırlık süreci oluyor. Benim arkadaşlarım bu sürece haziran ayında başlarken, ben ekim ayında çalışmadan dönebilmiştim ve o zaman başlayabilmiştim. Ama ben bunun farkındaydım. Çünkü biz dört yıldır çalışmaya geliyoruz. 11. sınıfta arkadaşlarımdan daha geri de kalmamak için daha çok çalışıyordum. Onlar 5 saat çalışıyorsa ben 10 saat çalışıyordum. Çünkü onların yazın çalışabileceğini benim ise çalışamayacağımın farkındaydım. 12. sınıfta okula yine gittiğimde de sanki 11. sınıfta çalışmamışım gibi bilgilerim gitmiş yine arkadaşlarımdan daha geride kalmıştım. 2 kat çalışmam gerekiyordu. 7 kardeşli bir ailede yaşıyorum. Babaannem ve amcam da bizimle yaşıyor. Toplam 11 kişinin yaşadığı bir evdeyim. Ev sürekli çok gürültülüydü çalışabilmem için ya sabahlamam gerekiyordu ya da sabah saat 5’te uyanmam gerekiyordu. İki metodu da uyguluyordum bazı günler sabah saat 5’te uyanıp deneme çözüyordum, bazı zamanlarda sabahlıyordum” dedi.

“Harçlığımı benim kendim çıkarmam lazım”

Kendi harçlığını kazandığını aktaran Söylemez, “Babam sadece ben olsam harçlık gönderebilir ama benim dışımda 6 tane daha kardeşim var, hepsini okutması ve eğitmesi gerekiyor. Tabi bana harçlık göndermede zorlanıyor. O yüzden benim yazın buraya gelip çalışmam gerekiyor. Harçlığımı benim kendim çıkarmam lazım. Diğer zamanlarda çok sıkışık duruma düşüyoruz. Eğer ben hukuk fakültesini kazanmasaydım, eğitim anlamında bir başarı elde etmeseydim, ailemle sürekli buraya gelmeye devam edecektim. Çünkü bize başka yerden para gelmiyor. Sürekli kendimiz çalışıp kazanmamız gerekiyor. Benim bu yoldan sıyrılabilmem için kendi yolumu kendim çizmem ve kendi ayaklarımın üzerinde durmam gerekiyordu. Yani çalışıp hukuk fakültesini kazanmam gerekiyordu” diye konuştu.

“Burada çalışıp hukuk fakültesini kazanarak başarıya ulaştım”

Kendine hedef koyduğunu dile getiren Söylemez, “Hedef koymuştum hukuk fakültesini kazanacağım, hedefimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Şu an gelip burada çalışıyorum ve çok zorlanıyorum. Sıcağın altında durmadan çalışıyoruz ter döküyoruz. Ama kimseye muhtaç olmamak için çalışmayı tercih ederim. Evet ben burada çalışarak hukuk fakültesini kazanarak başarıya ulaştım. Benim gibi burada başarıya ulaşan arkadaşlarım var. İlknur’da LGS’de Türkiye İkincisi oldu, o da çok zor koşullarda bu başarıyı elde etti. Maddi açıdan çok zorlanıyoruz. Buraya gelip çalışmamıza rağmen bazen yetmiyor. Çünkü ailelerimiz çok kalabalık 6 veya 7 kardeşli aileleriz. Devlet büyüklerimizden bize bu konuda destek verirlerse bizi çok mutlu eder ve sevindirir. Umarım sesimizi duyar ve bize yardımcı olurlar” şeklinde konuştu.