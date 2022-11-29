Metropol kentin çekiçli hayırseveri

Suriye’de 15 Mart 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle ülkesini terk edip Türkiye’ye gelerek Diyarbakır’a yerleşen Üsame Şafii, cadde ve kaldırımlarda insanlara zarar veren çivi veya zemin içerisine çakılmış vidaları yerinden sökerek kendi imkanlarıyla tamir ediyor.

6 yıl önce Suriye’den Türkiye’ye göç eden 59 yaşındaki Üsame Şafii, yaptığı örnek davranış ile hem duygulandırıyor hem de vatandaşların takdirini kazanıyor.

İlerlemiş yaşına rağmen yaz kış demeden çantasında bulundurduğu çekiç, pense ve makas ile Diyarbakır’da cadde ve kaldırımları dolaşan Şafii, çivi veya yere çakılmış vidaları, bozuk olan kaldırım taşlarını ve sarkan ağaç dallarını keserek kimseden herhangi bir karşılık beklemeden onarıyor.

Amacının yol üzerinde bulunan insan ve hayvanlara zararlı olan maddeleri kaldırmak olduğunu belirten Şafii, bu işi sadece Allah’ın rızasını kazanmak için yaptığını ifade etti.

İyilik ve yardımseverlik konulu ayet ve hadisi kendine referans aldığını söyleyen Şafii, “Ben yoldaki insanlara ve hayvanlara zarar veren maddeleri kaldırıyorum. Bu maddeler bizim için bir eziyettir. Allah Resulü (Sallallahü alyhi ve sellem) ‘Yolda insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırıp atman sadakadır’ diye buyurmuştur. Ben de çekiç ile yolda gördüğüm insanlara eziyet veren şeyleri kaldırıyorum. Bunun yanında yol üzerinde veya kaldırımlarda gördüğüm cam ve şişeleri toplayıp çöpe atıyorum. Aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’de Maide Suresinde buyurulduğu gibi ‘İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın’ ayetiyle bu yola çıkmışım” dedi.

İnsanların kendisini gördüğünde kimisinin tepki kimisinin de olumlu karşıladığını aktaran Şafii, “İnsanlar beni cadde ve kaldırımlarda çekiçle uğraştığımı gördüklerinde kimisinin kafasında soru işareti çıkıyor. Ben de ne yaptığımı anlattığımda vatandaş yaptığım davranışı olumlu karşılıyor. Kendileri bana ne yapıyorsun diye sorduklarında ben de sizler için yoldaki eziyetleri kaldırıyorum yanıtını veriyorum. Allah Resulü bize iyi davranışları tavsiye ettiğinden dolayı iyi bir davranış yapıyor ve sevinç duyuyorum” diye konuştu.

Ergenlik çağından bu yana hayır işlerine kendini adadığını belirten Şafii, “Ergenlik çağımdan bu yana hayır işlerine kendimi adamışım. Ben Diyarbakır’a geldiğimden bu yana yollarda veya kaldırımlarda gördüğüm her zararlı maddeyi kaldırıyorum. Aynı zamanda sadece yerlerdeki zarar verici maddeleri kaldırmıyorum. Kırılmış olan kaldırım taşlarını ya da yerinde büyümüş ağaçların dibinde yeri değişmiş taşları da düzeltiyorum. Aynı şekil insanlara eziyet olmayacak şekilde taşlara onarım yapıyorum. Bir de yere yakın olan ağaçların dallarını da kesiyorum. Sebebi ise yolda geçen vatandaşın kafasına gözüne veya yüzüne o dalların ve yaprakların çarpmaması içindir. Elimde bulunan makasımla bu işlemi gerçekleştiriyorum” ifadelerinde bulundu.

“Bu işi yaparken yorulmuyorum. Tam tersi bu işi yaptığımda kendimle sevinç duyuyorum” diye konuşmasına devam eden Şafii, son olarak şunları söyledi:

“Topladığım demirleri herhangi bir yere satmıyorum. Geri dönüşüm işini yapanlara bazen teslim ediyorum. Bazen de kaldırım kenarına bırakıyorum. Hiç olmazsa bizim iyiliğimiz onlara da dokunsun. Kimisi bana para teklifinde bulunuyor. Ben asla kabul etmem bu teklifi. Benim beklentim yalnızca Allah’tandır”