Mesut Özil'den Ayasofyalı cuma mesajına beğeni yağmuru

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, her hafta yaptığı cuma paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Özil, Ayasofya'da çekildiği fotoğrafı paylaşarak "Hayırlı cumalar" ibaresini kullandı.

Ayasofya'da cuma

Yerli ve yabancı birçok takipçisi olan Mesut Özil'e binlerce mesaj gelirken, Ayasofya'da cuma namazını kılan deneyimli futbolcu ilgi odağı oldu.