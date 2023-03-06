Meslek öğrenen eller depremzede kadınlar için çalışacak

Düzce’de kuaförlük kursunda mesleği öğrenen kursiyerler, depremzede kadın ve kız çocuklarına saç bakım hizmeti verecek.

Düzce Halk Eğitim Merkezi’nde kuaförlük branşında kurslara katılan kursiyerler, depremzedelere moral vermek amacıyla anlamlı bir çalışma başlattı. Kursiyerler, Düzce’ye gelen depremzedelerin bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek amacıyla ücretsiz saç bakım hizmeti verecek.

Meslek edinmek için kursa katıldığını belirten Damla Gündüz, "Buraya gelmemdeki asıl amacım meslek edinmek. Ekonomimi ayakta tutmak, kendi ayaklarımın üzerinde durmak için geldim. Kasım ayında bir deprem yaşadım. Hayatımda ilk depremi burada yaşadım. Çok kötü bir felaket. Onları iyi anladığımızı düşünüyorum. En kısa zamanda yaralarımızı saracağımıza inanıyorum" dedi.

"Onları çok iyi anlıyoruz"

Eğitmen Nurten Çakır ise kursiyerleri kuaförlüğe hazırladıklarını ifade ederek, "Güzellik ve saç bakım hizmetleri adına saç kesme, röfle, ombre gibi kuaförde yapılan tüm işlemleri burada onlara öğretiyoruz. Her gün değişik teknikler ve altyapılar ile bu işi öğretmeye çalışıyorum. Yakın zamanda ülkemizde bir deprem yaşandı. Ülke olarak çok üzüldük. Onlarla birlikte bizlerde kan ağladık. 1999’da meydana gelen depremleri yaşayan birisi olarak onları çok çok iyi anlıyorum. KYK yurtlarında kalan annelerimiz var, çocuklarımız var. Saç bakımları için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Onları mutlu etmek için tüm kursiyerler olarak yanlarına gidip saçlarının bakımlarını yapacağız" şeklinde konuştu.