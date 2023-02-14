Meslek lisesinde depremzedeler için soba üretimi yapılıyor

10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremin ardından, çadırlarda yaşayan vatandaşlar için Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü öğretmen ile öğrenciler soba üretimi yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem, 10 ilde yıkımları ve can kayıplarını beraberinde getirdi. Afet bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılması için, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de kurumlar seferberlik ilan etti. Bu çerçevede İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki gönüllü öğretmen, öğrenci ve soba ustaları, çadır kentte yaşayan vatandaşlar için soba üretimine başladı. Bağışların da yapıldığı çalışmayla, ilk etapta üretilecek olan 500 adet çadır sobası deprem bölgelerine gönderilecek.

Depremzede vatandaşlar için seferber olduklarının altını çizen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Aşar, üretimin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Aşar, “Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve ülkemizde çok ciddi etkilere neden olan deprem ile karşı karşıyayız. 10 ilimizi çok ciddi manada etkileyen bu depremde vatandaşlarımızın deprem sonrasında ısınmaların temin etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu aşamada öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve gönüllü vatandaşlarımız çok ciddi destek oldular. Şuanda ilk etapta deprem bölgesine gönderilmek üzere 500 adet soba yapıp gönderdikten sonra üretimlerimize devam edeceğiz. Amacımız bu zor günlerde ülkemizin ve vatandaşlarımızın yanında bulunmaktır. İnşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra farklı zamanlarda ve farklı konularda yine devletimiz ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.