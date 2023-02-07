Meslek lisesinde depremzedeler için günde 15 bin ekmek üretiliyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından, Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Ekmek Üretim Tesisi’nde, depremzedeler için günde 15 bin ekmek üretimi yapılıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremde, 10 ilde toplam 3 bin 432 kişi hayatını kaybetti, 20 bine yakın vatandaşımız da yaralandı. Yaşanan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Bingöl’den de afet bölgelerine çeşitli yardımlar gönderilmeye başlandı.

Bu yardımlardan biri de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşiyor. Merkeze bağlı Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Ekmek Üretim Tesisi’nde afet bölgesindeki depremzedeler için ekmek üretimi başladı. 3 vardiya şeklinde çalışan ve birçoğu gönüllülerden oluşan personel, günde 15 bin roll ekmek üretip valilik, belediye veya AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderilmeye başlandı.

Deprem felaketinin yaralarını hep birlikte sarmak için mücadele vereceklerini belirten Lise Müdürü Kumriye Ekin Eker, “Okulum bünyesindeki ekmek üretim atölyemizde ekmek üretmeye başlamıştık. Pansiyon, okul öğrencileri ve beslenme desteği için üretiyoruz. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra hemen organize olduk ve ekmek üretimine başladık. Ekmek üretimimiz günde 3 vardiya olarak devam ediyor. Günde 15 bin ekmek üretimine geçtik. AFAD, valilik, belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü’müz ile organize olduk, deprem bölgesine ekmeklerimizi göndermekteyiz. Bu çalışma deprem boyunca devam edecektir. Bu depremin üstesinden hep beraber geleceğiz. İlimiz olarak da depremzedelerin yanında olacağız” dedi.