Meslek Lisesi öğrencilerinin ürettiği sobalar depremzedeleri ısıtacak

İstanbul Pendik’teki Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrencilerin ürettiği sobalar deprem bölgesine gönderiliyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından ülke genelinde yardım seferberliği başlatıldı. Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrenciler de deprem bölgesinde arama kurtarma ekipleri ve sokakta kalan depremzedelerin ısınmaları için soba üretti. Okul Müdürü İhsan Polat ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aykut Akça koordinesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere üretilen sobalarda yemek ve çay yapma imkanı da olacak. 8 öğretmen ve 12 öğrenci ile mezun olan öğrencilerin de katkılarıyla günde 10-15 soba üretimi gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda bölge esnafı da malzeme desteği sağlıyor.

Okul Müdürü İhsan Polat, “Lazer kesimde kesimi yapılan parçalar, daha sonra atölyelerde öğrenci ve öğretmenlerimizin iş birliğiyle kaynak ve montaj işlemi yapıldıktan sonra bölgeye gönderilmek üzere bu şekilde depolanıyor” diye konuştu.

"Günde 15 adet soba üretiyoruz"

Atölye öğretmeni Resul Yılmaz ise, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı biz de Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bölgeye soba yapıyoruz. Lazer kesimde kesilen parçalarımız ile burada gönüllü öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte el birliğiyle soba üretiyoruz. Burada günde 15 tane soba üretiyoruz. Depremin olduğu günden itibaren burada soba üretimi devam etmekte. Birden çok atölyede çalışmaktayız. Dün gece sabah saat 04.30’a kadar gönüllü çalışan öğretmenlerimiz vardı. İmalatımız bu şekilde devam ediyor” dedi.