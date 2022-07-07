banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022

Meşhur Yenişehir cevizli lokumlarına ilgi büyük

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde üretilen ve ünü Türkiye’ye yayılan bayramların eşsiz ve doyumsuz lezzeti cevizli lokumlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Haberde İnsan 07.07.2022, 09:22
Meşhur Yenişehir cevizli lokumlarına ilgi büyük

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde üretilen ve ünü Türkiye’ye yayılan bayramların eşsiz ve doyumsuz lezzeti cevizli lokumlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bayramların vazgeçilmezleri arasında yer alan cevizli lokumlar her yıl olduğu gibi bu yıl da Yenişehir Belediyesi şirketi olan YESAŞ’ta üretiliyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Sipariş usulü yapılacak bayramlık cevizli lokumlar her şey dahil tepsisi 100 TL’den satılacak. Halkımız bayramlık cevizli lokum siparişlerini fırın ve şubelerden verebilirler. Ürettiğimiz cevizli lokumlara ilçemiz dışında birçok il ve ilçeden talep olması beğenilmesi bizleri mutlu ediyor. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Kurban bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Yenişehir’de bayramın 1 günü kapalı olan fırınların ikinci gününden itibaren halka hizmet vereceği açıklandı.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu