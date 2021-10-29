Meşalelerle geceyi aydınlattılar

Zonguldak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Fener alayında meşaleler geceyi aydınlattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. İstasyon Caddesi’nde toplanan kalabalık Valilik binası önüne yürüyüş gerçekleştirdi. Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri meşalelerle yürüdü. Gazipaşa Caddesi’nden yürüyen kalabalığa mehteran takımı da eşlik etti. Vatandaşlar fener alayına Türk bayrakları ile katıldı. Valilik binası önünde gösterisi sunan mehteran takımının ardından SODAM konseri gerçekleştirildi. Havai fişek gösterisinin ardından kutlamalara devam edildi.