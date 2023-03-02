Mesai mefhumu gözetmeden deprem bölgesi için çalıştılar

Asrın felaketi sonrasında Sakarya’da gönüllü öğretmen ve öğrenciler, yaşanılan büyük acının açtığı yaraların sarılmasına katkıda bulunmak için mesai mefhumu gözetmeden okullarında ekmek ile hijyen malzemesi üretti. Gönüllü olarak ekmek üretimine katkı sağlayan 17 yaşındaki lise öğrencisinin, “Uyumak istemiyorduk, geceleri bile çalışmak istiyorduk” sözleri ise duygulandırdı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından ülke adeta tek yürek oldu. Bölgeye giden ekipler cansiperane şekilde çalışmalarını yürütürken diğer şehirlerde ise yardım için seferberlikler başladı. Bu çerçevede Sakarya Şenpiliç Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri de bölgede duyulan ekmek ve hijyen malzemesi ihtiyacına katkı sunabilmek adına gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü. Şehirdeki taşımalı okullara ekmek üretimi yapan lisede gönüllü öğretmen ve öğrenciler afetzedelerin ekmek ihtiyacı için mesai mefhumu gözetmeden, günde 20 bine yakın ekmek üreterek bölgeye sevk edilmesini sağladı. Bunun yanı sıra okulun kimya bölümünde hazırlanan sıvı sabun ve dezenfektanlar da bölgeye gönderildi.

“İyilikte herkes yarıştı”

Deprem bölgesine gönderilen ekmeklerin üretiminde çalışan gönüllü Gıda Teknolojisi öğretmeni Meryem Tüfekci, “Deprem olduğunu duyduğumuzdan itibaren gerekli olacağını düşündük ve okuldaki öğretmen ile idarecilerimizle koordineli olarak ekmek üretimine başladık. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye sabah 08.00’dan akşam 22.00’lara kadar çalışarak 15 bin, 18 bin, 20 bin adet roll ekmek yapıp gönderdik. Okullar zaten tatildi o süreçte ve süre zarfından sadece deprem bölgesine ekmek ürettik. Okullar eğitime başlayınca mecburi olarak taşımalı sistemli okullara ve anaokullarına ekmek üretimi yapıyoruz. Talebe göre de deprem bölgelerine ekmek üretimi yapıp gönderiyoruz. Sadece deprem bölgesine üretim yaptığımız zamanlar da sadece öğrenciler değil velilerimiz bile gönüllü oldu. Bu süre zarfından gönüllü olan öğrenci ve öğretmenlerimizi sıraya koyduk. Burada yoğun bir iş birliği vardı ve hep söylediğim şu; iyilikte herkes yarıştı. Şeker, un, yağ ve maya gibi ihtiyaçlarımızı sağ olsun Sakarya halkı akın akın burada arabalar sıra oldu. Bizde elimizden geldiği sürece koordineli bir şekilde yapıp gönderdik” dedi.

“Uyumak istemiyorduk ve geceleri bile çalışmak istiyorduk”

Gece geç saatlere kadar yorulmadan çalıştıklarını ifade eden 17 yaşındaki lise öğrencisi Melis Kurtaran, “Normalde de okulumuz zaten ekmek üretimi yapıyor. Böyle bir durumda da vatandaşlarımız sağ olsun bize un yardımı yaptı. Sabah 8’den, gece 12’ye kadar çalıştığımızı biliyorum. Hepimiz tek yürek olup deprem bölgesine elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık. Deprem öncesinde günde en fazla 5 saat çalışıyorduk ama burada hiçbir şekilde saat sınırlaması yoktu. Ne kadar çok yapabilirsek bizim için o kadar kardı. Daha çok yardım etmek istiyorduk aslında hiçbir şekilde uyku bile uyumak istemiyorduk ve geceleri bile çalışmak istiyorduk burada” diye konuştu.

“Mesai mefhumu olmadan hep birlikte çalıştılar”

Deprem bölgesinde günde 20 bin adetlere kadar ulaşan ekmek ürettiklerini aktaran Şenpiliç Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Dardağan, “Deprem olduğu günün hemen akabinde biz de okulumuzda gıda teknolojisi bölümü ve kimya bölümümüzde üretime başladık. Hemen günde 20 bin adet olmak üzere ekmek üretimine başladık. Burada da biraz zaman geçtikten sonra temizlik hijyen ürünleri ihtiyacı oldu ve şuanda 10 tona yakın sıvı el sabunu ürettik. Şuanda da dezenfektan üretimi yapıyoruz. İhtiyaç oldukça da burada yapıp deprem bölgesine göndermeye çalışacağız. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz hep birlikte temizlik ve hijyen ürünleri üretmeye devam ediyorlar. Şuanda bizden ekmek üretimi zaman zaman istiyorlar ama biz günlük okulların ihtiyacı olan 15 bin ekmek üretimine devam ediyoruz. Deprem bölgesine ihtiyaç olduğu halde de günde 4-5 bin adet ama sandviç ama roll ekmek olmak üzere üretimlerimize devam ediyoruz. Depremden bir gün sonra arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz tüm öğretmenlerimiz burada mesai mefhumu olmadan hep birlikte çalıştılar” şeklinde konuştu.