Mersin’de "insanlık ölmemiş" dedirten olay

Mersin’de askerden gelen oğluna iş aramak için çarşıya çıkan 4 çocuk annesi kadın, yolda yürürken bulduğu ve içerisinde 10 yarım altının bulunduğu keseyi polis merkezine teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı. Kayıp müracaatında bulunmak için geldiği polis merkezinde altınlarının bulunduğunu öğrenen vatandaş ise, "Böyle insanların olduğunu görünce, topluma karşı ümitlerim artıyor" dedi.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan ve tantuni dükkanında çalışan eşi Erkan Söylemez’in kazancı ile yaşamlarını sürdüren 4 çocuk annesi Ayşe Söylemez (43), kısa süre önce askerden gelen oğluna iş aramak için çarşıya çıktı. Akşam saatlerine kadar oğluyla birlikte iş bakan kadın, eve döndüğü sırada Yeni Mahalle civarında yolda küçük bir altın kesesi gördü. Ayağı ile dokunduğu kesenin içerisinden ses geldiğini fark eden kadın, alıp içerisine baktığında 10 adet yarım altın olduğunu gördü. Ayşe Söylemez, hiç tereddüt etmeden içi altın dolu keseyi polis merkezine götürerek teslim etti.

Mağazalar Polis Merkezi ekipleri, altınların sahibine ulaşmak için araştırmalarını sürdürürken, olaydan bir gün sonra kayıp müracaatı için polis merkezine giden 60 yaşındaki elektrikçi ustası Zümrüt Genç, kayıp altınlarının polis merkezinde olduğunu öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Piyasaya değeri yaklaşık 16 bin lira olan 10 yarım altın, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından sahibine teslim edildi.

"Topluma karşı içimdeki hayaller kırılmamış oldu"

Altınları bularak polis merkezine teslim eden Ayşe Söylemez ve kocasına teşekkür eden Zümrüt Genç, "Allah sizin gibi iyi insanların sayısını arttırsın" diye konuştu. Bu devirde böyle insanların çok az bulunduğuna işaret eden Genç, "Hakikaten bu altınları polis merkezine getirmeniz, sizin ne kadar iyi bir insan olduğunuzu gösteriyor. Helal süt emmiş insanlara ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz şu anda. En azından hiç olmazsa içimdeki hayaller kırılmamış oldu topluma karşı. Bazen haberleri dinlediğimde ümitlerim kırılıyordu. Şu an böyle insanların olduğunu görünce biraz daha ümitlerim artıyor" şeklinde konuştu.

"Altınlar, araba almak isteyen çocuklarımın birikimiydi"

Altınların, çocuklarının birikimi olduğunu ifade eden Zümrüt Genç, "’Araba alacağız’ demişlerdi. Araba almak için biriktirdikleri paraydı. Bana, ’Yükselmeden bu parayı altına çevir baba’ dediler. Bende sabah evden çıkıp, öğleden sonra kuyumcuya giderek altın aldım. Aldığım altınları cebime koymuştum. Geri dönüşüm akşam saat 18.00 gibi oldu. Çocuğumu işten aldıktan sonra cebime baktım, altınlar yoktu. Cebimin altındaki sökükten düşmüş" diye konuştu.

"Altınları hemen polis merkezine götürdüm"

Altınları bulup polis merkezine teslim eden Ayşe Söylemez ise altın kesesinin yürürken yolda ayağına denk geldiğini belirterek, "İçi dolu olduğunu görünce hemen alıp polis merkezine geldim" dedi. Söylemez, altınları görünce ilk düşündüğü şeyin, ’inşallah sahibi bulunur’ şeklinde dua etmek olduğunu söyledi.

"Oğluma iş aramak için çarşıya çıkmıştık"

O gün kısa süre önce askerden gelen oğluna iş aramak için çarşıya çıktıklarını dile getiren Söylemez, "Birçok yere gittik, belediyelere uğradık kadrolu bir iş için. O yorgunlukla yürürken önüme denk geldi. Ayağım ile şöyle dokundum, ses gelince hemen elime aldım ve direkt polise getirdim" ifadelerini kullandı.