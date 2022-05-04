Merhum Dr. Enver Ören’in ağabeyi Yavuz Ören son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Yahyalı Mahallesinde yaşayan İhlas Holding, Türkiye Gazetesi ve İhlas Vakfı’nın kurucusu merhum Dr. Enver Ören’in ağabeyi Yavuz Ören (87), kaldırıldığı hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yakınlarını yasa boğan acı haberin ardından Ören’in cenazesi helallik alınmak üzere evine getirildi. Burada alınan helallik sonrası Ören’in cenazesi Yahyalı Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze namazına yakınları ve çok sayıda sevenleri katıldı.