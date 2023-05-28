Merhum Alparslan Türkeş’in otomobiliyle oy kullanmaya geldi

Erzurumlu iş insanı Haluk Ertek, sahibi olduğu Merhum Alparslan Türkeş’in 50 yaşındaki 1973 model Chevrolet Caprice Classic arabasıyla oy kullanmaya geldi.

Erzurum’da 20 yılı aşkın süredir klasik otomobillerle ilgilenen Haluk Ertek, bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy kullanmaya özel aracıyla geldi. Otomobili özel bir parkta tutan iş insanı Haluk Ertek, sadece özel günlerde kullandığı otomobilini bugün oy kullanmak için trafiğe çıkardı.

Alparslan Türkeş’ten yadigar otomobiline gözü gibi bakan Ertek, kapalı otoparkta bulunan otomobiline binerek oy kullanacağı 3 Temmuz Anadolu İmam Hatim Lisesine gitti. Klasik otomobiliyle trafikte dikkat çeken Ertek, otomobilini okul bahçesine park ettikten sonra sandığa giderek oyunu kullandı.

Haluk Ertek, “Alparslan Türkeş’in kullandığı otomobilin sahibi olmaktan gurur duyuyorum. Otomobili satın almak isteyen çok kişi var ama benim satmak gibi bir düşüncem yok. Çocuklarıma miras olarak bırakacağım” dedi.