Mercan TV’yi hem deprem hem su baskını vurdu

Adıyaman’da yayın hayatını çadırda sürdüren Mercan TV’yi hem deprem hem de su baskını vurdu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Adıyaman’da yayın organlarını da etkiledi. Kentte uydudan yayın yapan Mercan TV’nin bulunduğu bina depremde hasar aldı. Cihazlar depremle birlikte yerlere düşerek darbe aldı.

Mercan TV başta olmak üzere kentte yayın yapan radyoların yayını durdu. Mercan TV’yi depremlerin ardından patlayan borudan su baskını vurdu. Deprem ile birlikte cihazlar bulundukları yerden yere düştü. Yere düşen cihazlar, patlayan su hattıyla yaklaşık 20 santim olan sunun içinde kaldı.

Deprem ve su baskını ile iki defa darbe yediklerini belirten Mercan TV ayın Yönetmeni Selahattin Aslan, “Tüm Adıyaman’da olduğu gibi bizim binamızda hasar gördü. Zemin katta olduğumuz için su baskını yaşadık. Bütün cihazlarımız suyun altında kaldı. Hiçbir cihazımızı kurtaramadık. Deprem ile masadan yere düşen cihazlar yere düştüğü için hepsi su içerisinde kaldı. Deremde yayın yapamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Daha sonra Mersin’deki şubemizde ve canlı yayın aracındaki cihazları toplayarak çadırdan yayın vermeye çalıştık. Adıyaman’ı bırakı gitmek gibi bir düşüncemiz olmadı” dedi.