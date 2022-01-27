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Meral Akşener, Kovid-19'a yakalandı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti
Haberde İnsan 27.01.2022, 10:35
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyadan yeni tip korona virüse (KOVID-19) yakalandığını duyurdu.
Korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Akşener, eşiyle birlikte bir hafta karantinada olacağını belirtti.
Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.