Meral Akşener hastaneye kaldırıldı!

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamalar: "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener''e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Ankara Güven hastanesine kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu, kan testi ve rutin kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edilmesi beklendiği ifade edildi.