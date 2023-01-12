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Meral Akşener hastaneye kaldırıldı!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in kalp rahatsızlığı ve ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu
Haberde İnsan 12.01.2023, 22:07
Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamalar: "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener''e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Ankara Güven hastanesine kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu, kan testi ve rutin kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edilmesi beklendiği ifade edildi.