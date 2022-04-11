Meral Akşener, gençlerle ikinci buluşmasını gerçekleştirdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlerle buluşmasını Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımında, “Beni besleyen düşünceleri, hikâyeleri ve ve muhteşem enerjileri için her birine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanan Akşener, gençlerle fotoğraflarına da yer verdi.

İşte İYİ Parti liderinin o paylaşımı:

"Bugün #GençlerİçinGençlerleBeraber’in 2’nci buluşmasındaydık.

Yine onlar anlattı, ben de dinledim.

Beni besleyen düşünceleri, hikâyeleri ve ve muhteşem enerjileri için her birine teşekkür ediyorum.

Dertlerini dinlemeye, seslerini duyurmaya devam edeceğim."