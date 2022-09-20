Mera İzmir, kelebek etkisi yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka bir tarım mümkün” sloganıyla hayata geçirdiği üretime yönelik destekler, kırsalda umutları artırdı. Çobanlık yaparak geçimini sağlayan Muharrem Karaçelik, baktığı 250 keçiden 1 yılda elde ettiği sütleri İzmir Büyükşehir Belediyesine sattı ve bu gelir sayesinde dünya evine girdi. Çiftin nikahını ise Başkan Tunç Soyer kıydı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mera İzmir projesi, çiftçinin toprağında kalmasını sağladı. Türkiye’nin ilk çoban haritasını çıkararak envanter oluşturan, üreticiden piyasa fiyatının üzerinde bedelle süt satın alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsala da umut oldu. Maltız ve karakeçi olmak üzere 250 keçisi bulunan Muharrem Karaçelik, 1 yıl içinde İzmir Büyükşehir Belediyesine sattığı 25 ton sütten elde ettiği gelir sayesinde dünya evine girdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muharrem Karaçelik ile Büşra Dağlı’nın Seferihisar’daki nikahını kıydı.

“Hep yanınızda olacağız”

Başkan Tunç Soyer çiftin nikâhını kıyarken, “Hayat zor ama biz hep yanınızda olacağız. Sizinle iftihar ediyorum” dedi. Başkan Soyer, çobanlığın son yıllarda itibar kaybettiğini belirterek “Bu itibarı geri kazanmak için çalışıyoruz. Biz çobanlarımızın ekmeklerini büyütmek istiyoruz. Kazandıklarıyla hayatlarını devam ettirmelerini istiyoruz. O nedenle de ciddi destek sağlıyoruz. Nihayet bugün çoban kardeşimizin düğününde bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Demek ki yavaş yavaş tekrar o itibar kazanılacak. Aileler çobanlara kız vermiyordu, o hale gelmişti. Çok mutluyum. Diliyorum ki İzmir’de çıkarttığımız çoban envanteri her kente yayılsın. Çoban envanteri her kentin yapması gereken bir çalışma. Sonuçta her kentte çobanların tek tek ne kadar hayvanı var, ne kadar süt üretiyor, nereye kaçtan satıyorlar, bunları bilmemiz ve onların alın terine sahip çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk: Çoban envanteri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mera İzmir projesi çerçevesinde İzmir’de mera hayvancılığı yapan üreticilerin hayvan sayıları ve ağıl konumlarını içeren bir çoban haritası hazırlamıştı. İzmir, bu sayede Türkiye’de bir çoban haritasına sahip ilk il oldu. Kentte mera hayvancılığını sürdürmek ve desteklemek amacıyla çıkartılan çoban envanteri ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin alım ve satış garantisi destek programlarına altlık sağlandı.